USA’s præsident Joe Biden kunne natten til lørdag dansk tid for en stund ånde lettet op, da det stod klart, at Demokraterne med et snævert flertal havde genvundet magten over Senatet. Men det var kun for en stund. For allerede nu står det klart, at mange af de mest grundlæggende problemer i amerikansk politik stadig eksisterer for den amerikanske præsident.