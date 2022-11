Republikanerne fører kampen om Repræsentanternes Hus

Demokraterne har på nuværende tidspunkt sikret sig mellem 204 og 206 pladser, hvis man kigger på prognoser fra nyhedsbureauet Reuters, ABC News, CNN og The New York Times.

Repræsentanternes Hus er Kongressens underhus, der så godt som muligt skal repræsentere vælgernes vilje. De 435 medlemmer er fordelt på delstaterne efter indbyggertal.

Forud for midtvejsvalget var Republikanerne favoritter til at vinde magten i Repræsentanternes Hus. Flertallet kan dog vise sig at blive snævert.

The New York Times skriver, at der stadigvæk er håb for Demokraterne. Det skyldes ifølge avisen, at millioner af brevstemmer stadigvæk mangler at blive optalt i delstaten Californien. Her går brevstemmer traditionelt til Demokraterne.