Analytiker: Trump kan være færdig som republikansk kongemager

Det her kan være øjeblikket, der viser, at den tidligere præsident Donald Trump ikke længere er kongemager i Det Republikanske Parti, mener Borger.

- Hans kandidater klarede sig ikke godt (ved midtvejsvalget, red.). Og jeg tror, at det kommer til at give anledning til en forfærdelig masse selvransagelse for Republikanerne, om hvorvidt de faktisk gik til valg på mærkesager, der var gearet til dem.

- Samt hvordan de kan have tabt Senatet i et valg, der handlede om inflation, der handlede om kriminalitet, der handlede om indvandring, og ja, det handlede også om abortrettigheder, siger hun til CNN.

Der mangler fortsat en afgørelse fra Georgia. Hvis den demokratiske senator Raphael Warnock her vinder over republikaneren Herschel Walker i den anden og afgørende valgrunde 6. december, vil det give Demokraterne et flertal på 51 pladser mod Republikanernes 49.