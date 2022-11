Republikansk senator tæt på genvalg: Hun ville have Trump dømt

Trump-fløjen i Det Republikanske Parti er på vej til endnu et forsmædeligt nederlag ved senatsvalget i USA.

Den foreløbige optælling i delstaten Alaska viser, at senator Lisa Murkowski er snublende nær at blive genvalgt.

Hun var en af de få republikanere i Kongressen, der stemte for at stille tidligere præsident Donald Trump for en rigsret.