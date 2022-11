Rådgiver: Trump vil meddele præsidentkandidatur i næste uge

- Det bliver en meget professionel bekendtgørelse, tilføjer Jason Miller uden at uddybe nærmere.

Seniorrådgiveren fortæller videre, at Trump har sagt til ham, at der ikke er nogen tvivl om, hvorvidt han stiller op.

- Selvfølgelig stiller jeg op, skal Trump have sagt ifølge Miller.

På et republikansk vælgermøde i Ohio i mandags forud for tirsdagens midtvejsvalg varslede Trump selv, at han vil komme med en ”meget stor nyhed” i næste uge.

- Jeg kommer med en meget stor bekendtgørelse på tirsdag den 15. november fra Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida, sagde den tidligere præsident med henvisning til sit Florida-hjem.