Republikanernes håb om sejr i Arizona svinder ind

Det er ikke kun flertallet i Senatet, der ikke er afgjort. I Repræsentanternes Hus mangler omkring 25 pladser at blive fordelt.

Ifølge NBC News er Republikanerne foran i 11 af dem, hvilket vil være tilstrækkeligt til at give dem et flertal. Her mangler dog op til to tredjedele af de afgivne stemmer i de forskellige valgkredse, så føringen kan skifte.

Med forventningen om en forestående sejr er de interne kampe hos Republikanerne begyndt, om hvem der skal være formand for Repræsentanternes Hus.

Republikanernes nuværende leder, Kevin McCarthy, har meldt sig. Men flere på partiets højrefløj har udtrykt ønske om en anden leder.

- Jeg har selv sagt, at Kevin McCarthy intet har gjort for at fortjene min stemme, siger Bob Good, der er valgt i Virginia, ifølge NBC News.

Endnu mangler en udfordrer at melde sig. Men desto mindre et flertal Republikanerne får, desto mere sårbar bliver Kevin McCarthy over for eventuelle rebeller.