42-årig er tiltalt for forsøg på kidnapning af Pelosis mand

En mand, der er anklaget for at have overfaldet formanden for Repræsentanternes Hus i USA Nancy Pelosis mand med en hammer, er onsdag blevet tiltalt af en føderal storjury.

Den 42-årige mand er tiltalt for forsøg på kidnapning og overfald.

Han står allerede over for de samme anklager ved en statslig domstol. Her er han sigtet for mordforsøg, overfald med et dødeligt våben, mishandling af en ældre person, frihedsberøvelse og trusler mod en embedsmand.