Senere onsdag blev Frost nævnt direkte af 79-årige Joe Biden, som for fem årtier siden for første gang blev valgt som amerikansk senator. Nu spår præsidenten, at Frost får en lang karriere.

- Det er jeg slet ikke i tvivl om. Han har fået en fantastisk start på det, som utvivlsomt bliver en lang og flot karriere, sagde Biden.

I et interview med ABC onsdag bemærkede Frost, at yngre vælgere havde spillet en stor rolle i, at tirsdagens midtvejsvalg - trods fortsatte uvisheder - ikke blev til en republikansk sejrsbølge.

Biden har også takket de yngre vælgere.

Maxwell Alejandro Frost var tidligere national organisationsleder for en gruppe af aktivister, der protesterede mod USA’s liberale våbenlovgivning i kølvandet på en skolemassakre på Marjory Stoneman Douglas i Parkland i 2018.