Tæt løb sender Georgias kandidater ud i anden valgrunde

Rafael Warnock, som altså sikrede sig en af de to pladser i Senatet i 2020, er nok bedst kendt for at have været præst for Martin Luther King Jr.’s gamle menighed i Ebenezer Baptist Church i Georgias hovedstad, Atlanta.

Walker, der kommer fra Georgia, har spillet både collegefodbold og amerikansk fodbold på professionelt niveau i ligaen NFL. Undervejs har han spillet mange år på et hold ejet af Donald Trump.

Valgkampen mellem de to har særligt været præget af sager om personlige skandaler.

Herschel Walker er blandt andet blevet anklaget for at have betalt en kvinde for at få en abort med hans barn, hvilket Walker, der er modstander af abort, benægter.

Modsat har Walker kastet sig over en episode, hvor politiet blev kaldt ud til et husspektakel i Raphael Warnocks hjem, hvor Warnocks daværende kone (siden ekskone) anklagede pastoren for at have kørt hendes fod over med parrets bil.

Politiet fandt ingen tegn på skade på foden, og Warnock har benægtet.