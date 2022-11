Tæt løb giver nyt senatsvalg i Georgia i december

En sejr vil i givet faldt give Republikanerne en stærk position i de kommende to års forberedelser frem mod præsidentvalget i 2024.

Det er uklart, om Biden, som fylder 80 år i denne måned, vil genopstille ved præsidentvalget om to år.

Donald Trump ventes senere i denne måned at meddele, at han vil stille op igen.

Ud over Georgia har udfaldet af valgene i Arizona og Nevada afgørende betydning for, hvem der kommer til at kontrollere Senatet.

I The New York Times fremgik det tidligere onsdag dansk tid i en prognose, at partierne var næsten sikre på at vinde 49 pladser hver i Senatet. Men avisen stoppede derpå med at opdatere sin prognose.

Forud for valgaftenen var der lagt op til en republikansk storsejr i det andet kammer - Repræsentanternes Hus. Også her ser det ud til at blive tættere end først antaget.