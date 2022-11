Holdet, der er en torn i øjet på Trump, er alle genvalgt

Ovenpå genvalget har Alexandria Ocasio-Cortez på det sociale medie Twitter takket sine støtter.

- Tak til alle medlemmer af vores fællesskab og alle græsrodsstøtter for at betro mig det store ansvar at repræsentere New York i Kongressen, skriver hun.

Cori Bush, der er blevet genvalgt i Missouri, er også kommet med en reaktion på Twitter.

- St. Louis, det er mit livs ære at repræsentere jer i Kongressen, og det vil være et privilegium fortsat at tjene jer som kongresmedlem, skriver Bush.

Alle seks medlemmer af gruppen er blevet valgt til Repræsentanternes Hus, hvor der sidder 435 medlemmer. Det der det ene af Kongressens to kamre.

I Repræsentanternes Hus er alle medlemmer på valg hvert andet år, mens at i Senatet, der er Kongressens andet kammer, vælges kandidaterne for en periode på seks år.