Mulig præsidentkandidat vinder klar sejr i Florida

Med en forholdsvis klar sejr i Florida har den republikanske guvernør, Ron DeSantis, natten til onsdag dansk tid sikret sig et rygstød til et potentielt forsøg på at blive præsident i 2024.

DeSantis bliver ifølge NBC News genvalgt som guvernør.

Florida har notorisk været betegnet som en svingstat, der kan gå til både Demokraterne og Republikanerne, og statens valg er ofte afgjort af små marginer.