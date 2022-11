Tværs over USA stod millioner af amerikanske vælgere tirsdag i kø for at afgøre et midtvejsvalg, der kan fratage Demokraterne magten i Kongressen og afgørende svække Joe Bidens i resten af hans valgperiode.

I en kort kommentar uden for Det Hvide Hus erklærede den amerikanske præsident sig tidligt på valgdagen fortrøstningsfuld, men ifølge meningsmålinger har han ikke meget at have optimismen i.