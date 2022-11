Trump lover at komme med meget stor nyhed i næste uge

I flere uger har Donald Trump hentydet til, at han vil stille op til præsidentvalget.

Men midtvejsvalget er tilsyneladende så vigtigt, at Trump ikke vil stjæle opmærksomheden.

- Der er intet, der må mindske vigtigheden af i morgen, siger Trump ifølge BBC.

Kilder tæt på Trumps lejr har sagt til det amerikanske medie CNN, at Trumps rådgivere mener, at den tredje uge i november er et ideelt tidspunkt for Trump at annoncere sit præsidentkandidatur.

Flere toprådgivere har rådet ham til at komme med beskeden i en af de delstater, hvor han snævert tabte til præsident Joe Biden ved præsidentvalget i 2020.

Andre mener, at han bør komme med meldingen i delstaten Florida, hvor han fortsat er enormt populær blandt de republikanske vælgere.