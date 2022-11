Biden: Selve demokratiet er på spil ved midtvejsvalg

Forud for tirsdagens midtvejsvalg i USA siger den amerikanske præsident, Joe Biden, at selve demokratiet er på spil ved valget.

- Vi ved helt ind i vores knogler, at demokratiet er på spil, og at det er nu, vi må forsvare det, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udtalelsen faldt ved et vælgermøde i byen Bowie i delstaten Maryland. Her talte Biden på et universitet, der er kendt for gennem historien at have haft mange afroamerikanske studerende.