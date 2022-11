Den 21. oktober rejste Carl Young fra sit hjem i den nordlige del af staten New York til Washington for at deltage i et møde arrangeret af konservative oprørere, der gør alt for at spænde ben for tidl. præsident Trump.

»Essensen af aftenen var, at vi samlede over 300 republikanere, der alle støtter Demokraterne ved midtvejsvalget,« fortæller den nu 80-årige historielærer, der efter sejren til Donald Trump ved præsidentvalget i 2016 vendte sit parti ryggen.