Aaron Carter fundet død i sit hjem - han blev 34 år

Sanger, rapper og skuespiller Aaron Carter er søndag fundet død i sit hjem nær Los Angeles i den amerikanske delstat Californien. Han blev 34 år gammel. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En talsmand fra politiet i Los Angeles bekræfter over for Reuters, at der er blevet fundet en død mand på Aaron Carters adresse, og at sagen bliver efterforsket.