Obama: Splittelse i USA skaber farligt politisk klima

- Vi ser politikere, der ikke arbejder for at bringe folk sammen, men for at skabe splittelse og gøre os vrede og bange for hinanden. De gør der for deres egen skyld, så de kan komme til magten, siger Obama.

Han nævnte ikke, om han tænkte på specifikke politikere eller partier.

Obama er lørdag rejst til delstaten Pennsylvania for at tale til fordel for sit Demokratiske Partis kandidater, tre dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget.

Ved tirsdagens valg bliver det afgjort, hvordan magtbalancen i Kongressens to kamre - Senatet og Repræsentanternes Hus - vil være i de næste to år.