Biden: Twitter udspyr løgne i hele verden

En pressemedarbejder fra Det Hvide Hus fortalte tidligere på dagen journalister, at præsidenten havde været klar i spyttet i forhold til behovet for at reducere hadtale og misinformation.

- Den overbevisning gælder Twitter, Facebook og alle andre sociale medieplatforme, hvor brugere kan sprede misinformation, lød det fra pressemedarbejderen Karine Jean-Pierre.

Musk har lovet at løsne grebet om kontrollen af, hvad der kan skrives på Twitter. Men han vil ifølge eget udsagn også undgå, at Twitter bliver et meget ubehageligt sted at være.