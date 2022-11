Twitter-ansatte lægger sag an inden varslet massefyring

Ifølge de amerikanske aviser The Washington Post og The New York Times ventes omkring halvdelen af Twitters 7500 ansatte at blive fyret fredag.

De vil modtage en mail i deres indbakke med en fyreseddel.

Fyringsrunden kommer, efter at verdens rigeste mand, Tesla-stifteren Elon Musk, for nylig gennemførte sit enorme milliardkøb af Twitter.

Mens fyringsrunden står på er alle ansatte sendt hjem.

Twitters hovedkontor i San Francisco i Californien er også lukket midlertidigt, så end ikke medarbejdere kan komme ind i bygningen.