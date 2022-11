FBI advarer om alvorlige trusler mod synagoger i New Jersey

- Vi vil dele flere oplysninger, så snart vi kan. Vær på vagt. I tilfælde af en nødsituation så ring til politiet.

Det er uklart, hvilken form for trussel der er tale om. Men til ABC News siger kilder i politiet, at det ikke handler om en bombetrussel.

New Jerseys guvernør, Phil Murphy, siger, at han følger situationen tæt, og at han sammen politiet arbejder på at beskytte kirker, synagoger og andre religiøse samlingssteder.

USA har over de seneste år set en stigning i antijødiske episoder.