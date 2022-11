Forleden var der under en analyse i avisen Washington Post om udsigterne for tirsdagens midtvejsvalg i USA optrykt et særdeles mærkværdigt billede.

Det var sløret, og man skulle kigge ekstra godt efter, hvad det forestillede, før man kunne se, hvad det var. Men da man først fik øje på de aflange, lyse felter nedenunder den velkendte kuppel, var man godt klar over, hvad det viste.