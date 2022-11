Paris

Den californiske politiker Kevin McCarthy kommer på en hårfin balancegang, hvis han efter en republikansk sejr ved midtvejsvalget på tirsdag skal få opfyldt sin drøm om at blive formand for Repræsentanternes Hus.

Han skal ikke blot tage hensyn til de partifæller, der står for at føre klassisk konservativ politik, men også omfavne medlemmerne på partiets yderste og ofte ekstremistiske højrefløj, der med opbakning fra tidligere præsident Donald Trump ventes at gå styrket ud af valget.