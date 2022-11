Amerikansk rapper skudt og dræbt i Houston

Den amerikanske rapper Kirshnik Khari Ball, kendt under kunstnernavnet Takeoff, blev natten til tirsdag lokal tid skudt og dræbt i den amerikanske storby Houston.

Det skriver underholdningsmediet TMZ, der bringer billeder af episoden.

Over for lokale medier oplyser politiet i Houston, at en unavngiven person afgik ved døden efter en skudepisode ved en privat fest. Det skriver Reuters.