Tre børn er blevet ramt af skud ved Halloween-fest i USA

Ifølge brandvæsnet i byen blev mindst 10 ambulancer sendt til området, efter at anmeldelsen om skud indløb hos alarmcentralen.

Efterforskningen er stadig i gang. Politiet mener at have set to personer på en video, men understreger at antallet af mistænkte sagtens kan ændre sig.

Ifølge politiet affyrede de to personer vilkårlige skud ind i folkemængden.

Det står ikke klart, om det indtil videre er lykkedes politiet at anholde nogen i sagen. Politiet venter i øjeblikket på, at de sårede kommer i bedring, så de kan blive afhørt af politiet om hændelsen.

Chicagos politistyrke har udlovet en dusør på 15.000 dollar til personer, som kan bidrage med oplysninger, der kan føre til anholdelse af eller dom over gerningsmændene. Beløbet svarer til cirka 113.000 kroner.