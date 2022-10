Biden til olieselskaber: Stop jeres krigsprofit

- Hvis de ikke gør det, vil de komme til at betale en højere skat på deres overskud, siger Biden.

Præsidenten tilføjer, at han vil bede Kongressen se på, hvilke muligheder der er.

- Det er på tide, at de selskaber stopper deres krigsprofit, siger Biden.

- De opfylder ikke deres forpligtelse til at investere i USA og støtte den amerikanske befolkning.

Det er ikke kun et ”fair afkast”. Det er ”indtjeninger så høje, at det er svært at tro”, siger præsidenten.

- De profiterer på krigen, siger Biden.