Amerikansk mand løsladt efter 38 år bag tremmer på grund af nye DNA-beviser

Offeret i sagen, Roberta Wydermyer, blev udsat for et seksuelt overgreb og blev dræbt af et skud i hovedet i 1983. Hendes lig blev fundet i et bagagerum i en bil i en forstad til Los Angeles.

Der blev foretaget en obduktion af liget, hvor der også blev fundet sæd. Allerede i 2000 ansøgte Hastings om at få taget sagen om med DNA-prøver som nye beviser, men det blev afvist.

Sidste år råbte han igen op om, at han var uskyldig, og i juni blev det fastslået via DNA-prøver, at sæden fundet i kvinden ikke var hans.

Sæden er via DNA-prøver derimod blevet matchet med en person, som senere var blevet dømt for at have bortført en anden kvinde og efterladt hende i bagagerummet af en bil.

Dermed pegede de nye DNA-beviser på, at den mand formentlig var den skyldige, og at Hastings derfor skulle løslades.