Trumps stabschef tvinges i vidneskranken om berømt telefonopkald

Her bad Donald Trump embedsmanden om at ”finde” 11.780 stemmer og sagde, at en række personer var døde, efter at de havde stemt. Georgia har lavet flere omtællinger og aflivet enhver påstand om, at Donald Trump skulle have vundet i delstaten.

Storjuryen i Georgia har allerede indkaldt en række centrale personer fra Trumps inderste cirkel til at vidne. Blandt andre den tidligere præsidents personlige advokat Rudy Giuliani gav i august vidneforklaring. Han bliver desuden også efterforsket i sagen.

Donald Trump har flere gange sagt, at han ikke anerkender valgresultatet fra 2020. Han har udtalt sig om omfattende vælgersvindel, dog uden nogensinde at føre belæg for sine påstande.

Han står i øvrigt over for flere sager for tiden - blandt andet en fra landets justitsministerium, som mener, at han på ulovlig vis har taget hemmelige dokumenter med hjem fra Det Hvide Hus til sin bopæl i Mar-a-Lago i delstaten Florida.