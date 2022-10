Tre er kendt skyldige i plan om at bortføre guvernør i USA

Et nævningeting i Michigan har kendt tre mænd skyldige i at have hjulpet med at føre en plan ud i livet om at bortføre delstatens guvernør, Gretchen Whitmer, i oktober 2020.

Ifølge anklagerne i sagen var de tre mænd medlemmer af en militsgruppe ved navn Wolverine Watchmen.

Gruppen havde angiveligt planer om at bryde ind i Whitmers sommerhus, bortføre hende og stille hende for en selvbestaltet ”domstol” for forræderi.