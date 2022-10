Mand bag angreb mod juleoptog i USA kendt skyldig i seks drab

Da han plæderede mandag, sagde han, at han ikke havde haft til hensigt at skade nogen. Han tilføjede, at han havde dyttet for at advare folk om at komme af vejen.

- Når man kører gennem en paraderute og rammer børn, så er ens hensigt klar, lød det skarpe svar fra anklager Sue Opper.

- Det er ikke et uheld, understregede hun ifølge Reuters.

Darrell Brooks er kendt af politiet i forvejen og har flere gange været anholdt i forskellige delstater, blandt andet for overfald og hustruvold.

Hans familie har oplyst, at han tidligere har været psykisk syg.