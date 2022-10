Obamas sidste forsvarsminister er død

I sidste ende fik en koalition ledet af USA og kurdiske grupper nedkæmpet den islamistiske bevægelse.

I december 2015 stod Carter bag beslutningen om at lade kvinder få adgang til alle stillinger i USA’s militær. Det betød, at de væbnede styrker ikke længere kunne nægte kvinder at deltage i kamp.

Den daværende forsvarsminister ophævede også et forbud mod at lade transpersoner gøre tjeneste i det amerikanske militær.

Inden Ash Carter blev forsvarsminister, var han først departementschef i Pentagon med ansvar for blandt andet teknologi fra 2009 til 2011.