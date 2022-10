Biden vil vurderes på sit energiniveau - ikke sin alder

- Jeg respekterer skæbnen. Jeg kunne få en sygdom i morgen. Jeg kunne falde død om i morgen.

- Hvad angår mit energiniveau - i forhold til hvor meget jeg er i stand til at gøre - synes jeg, at folk bør spørge sig selv: Kan han stadig have samme passion for, hvad han gør?, siger Biden.

Han føler selv, at han stadig er egnet til at varetage posten.

En meningsmåling fra juli viste, at kun 26 procent af Demokraternes vælgere er for, at Biden genopstiller ved præsidentvalget i 2024.

De peger på alderen som den største årsag til, at Biden ikke bør gå efter genvalg.

Før præsidentvalget i 2024 kommer midtvejsvalget i USA 8. november.

Udfaldet er afgørende for, hvor meget politik Biden ventes at kunne få gennemført frem til præsidentvalget.