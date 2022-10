Trump sammenligner migranter med invaderende hær

På det seneste er Trump kommet med faretruende beskrivelser af landets tilstand, hvilket han ofte forbinder med præsident Joe Biden eller andre demokrater.

- Man kan ikke gå ned ad en gade i en demokratisk styret by uden at blive skudt, røvet eller stukket ned med en kniv, sagde han under et vælgermøde i Nevada tidligere i oktober.

Det er fortsat uvist, om Donald Trump stiller op til præsidentvalget i USA i 2024.