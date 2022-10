Joe Bidens hustru, Jill Biden, anses af iagttagere for at være en stærk stemme bag kulissen i Det Hvide Hus. På et spørgsmål om, hvorvidt hun synes, at det er en god idé, at Biden genopstiller, antyder præsidenten, at det gør hun.

- Min hustru synes, at det, vi gør, er meget vigtigt, og at jeg ikke bør trække mig, siger han.

Joe Biden har tidligere sagt, at han gerne vil stille op igen, men andre gange har han sået tvivl om sit mulige kandidatur.

I et interview med CBS i september sagde han, at det var ”alt for tidligt” at sige noget om, og at beslutningen ”stadig mangler at blive truffet”.