Trump har afgivet forklaring i injuriesag om voldtægt

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har onsdag lokal tid afgivet vidneforklaring i en injuriesag anlagt mod ham.

Sagen er anlagt af den amerikansk klummeskribent E. Jean Carroll, som siger, at hun blev voldtaget af Trump i 1990’erne.

Den i dag 78-årige Carroll, som skrev for magasinet Elle, lagde sagde an mod den republikanske milliardær i november i 2019, hvor hun beskyldte ham for ærekrænkelse ved at påstå, at hun løj om overgrebet.