45-årig kendt skyldig i 25 år gammel drabssag i USA

I flere årtier ledte myndighederne uden held efter et lig. I 2002 blev Kristin Smart juridisk erklæret for død.

I 2019 blev der udsendt en podcast-serie på ti afsnit om Kristin Smarts forsvinden. Serien, der har titlen ”Your Own Backyard”, førte til en fornyet interesse for sagen.

Den nye interesse førte myndighederne til Paul Flores’ far, Ruben Flores. Efter at have gravet under hans terrasse fandt arkæologer spor i jorden, efter at jorden var blevet vendt i et område svarende til en kiste.

Samtidig blev der fundet spor af menneskeblod. Tidens tand havde dog fortyndet blodet for meget til, at der kunne laves en dna-profil.

Myndighederne opbyggede en teori om, at Paul Flores forsøgte at voldtage den fulde Kristin Smart. Voldtægtsforsøget endte ifølge anklagemyndigheden i et drab, som faderen hjalp med at dække over.