Biden lover ret til abort ved flertal efter midtvejsvalg

Ved USA’s midtvejsvalg bliver det parti, der har regeringsmagten typisk straffet.

Og ved dette valg står Demokraterne over for utilfredshed på grund af inflation, en upopulær præsident, hårde kampe om kultur og identitetspolitik på landets skoler og abort.

Demokraterne håber, at de ved at sætte abortspørgsmålet centralt i valgkampen, kan beholde magten i Kongressen.

Der er nemlig en voksende vrede over, at højesteretsdommen ”Roe mod Wade”, der sikrede retten til abort i USA, blev omstødt af USA’s højesteret tidligere på året.

Meningsmålinger viser, at størstedelen af amerikanerne mener, at abort bør være tilladt. De fleste mener, at der bør være nogle restriktioner, mens kun 13 procent ifølge Gallup støtter et direkte abortforbud.