Formodet seriemorder anholdt midt i jagten på nye ofre

- Han bevægede sig nær parker, hvor han stoppede, så sig omkring, og så begyndte at bevæge sig igen. På det tidspunkt tænkte vi, at det sikreste for offentligheden var, at vi tog ham med på stationen.

Den formodede drabsmand var klædt i mørkt tøj og med en maske bundet rundt om halsen, da politiet anholdt ham. Han var desuden bevæbnet med et skydevåben.

Alle på nær ét af drabene menes at være sket i Stockton. Byen har 320.000 indbyggere og ligger syd for Sacramento og øst for San Francisco. Det andet skete i Oakland, som ligger omkring 80 kilometer fra Stockton.

Efter længere tids efterforskning måtte politiet ty til borgernes hjælp for at komme på sporet af gerningsmanden.

- Vi har brug for DIN hjælp!!!! Hvis nogen har information om disse efterforskninger, så ring til os med det samme, skrev Stanley McFadden på Facebook tidligt i oktober.