Udvalg stævner Trump i sag om stormløb på Kongressen

Et udvalg i Repræsentanternes Hus, der undersøger angrebet på USA’s kongres 6. januar 2021, har besluttet sig for at stævne ekspræsident Donald Trump.

Det var en enstemmig beslutning i udvalget, der har to republikanske medlemmer, skriver amerikanske medier.

Udvalget ønsker at udspørge Trump om hans rolle, da flere tusinder af hans tilhængere angreb og trængte ind i USA’s kongres.