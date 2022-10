Man skulle nærmest ikke tro, at der kunne komme mere frem i sagen om den tidligere præsident Donald Trump og de højt klassificerede dokumenter, som han ifølge det amerikanske forbundspoliti, FBI, i strid med loven skulle have taget med sig hjem, efter at han sidste år gik af som præsident.

Men nu føjer et nyt kapitel sig pludselig til den mere og mere spegede sag, der gennem flere måneder har skabt overskrifter i USA.