Google godkender Trumps sociale medie til sin appbutik

Truth Social blev Donald Trumps genkomst på sociale medier, mere end et år efter at han i en periode var bandlyst fra Twitter, Facebook og YouTube efter et dødeligt stormløb på den amerikanske kongresbygning 6. januar 2021.

Her blev han beskyldt for at poste indhold, der tilskyndede til vold.

Det sociale medie er blevet udviklet af Trumps nye mediesatsning Trump Media & Technology Group (TMTG).

Donald Trump var flittig Twitter-bruger, og han havde omkring 89 millioner følgere, da han blev udelukket af mediet.

Ligesom Twitter tilbyder Truth-appen, at brugere kan følge folk og emner, som de finder interessante.

Og mens man på Twitter kan dele sine tanker i et tweet, så vil man på Truth Social kunne dele dem som en ”truth”, som kan oversættes til ”sandhed” på dansk.