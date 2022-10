Biden: Putin er normalvis rationel og har forregnet sig

Joe Biden mener, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, er en normalvis rationel mand, som i høj grad har fejlbedømt muligheden for at besætte Ukraine.

Det siger den amerikanske præsident tirsdag i et sjældent tv-interview med CNN.

- Jeg tror, at han er en rationel aktør, som i væsentlig grad har forregnet sig, siger Biden.