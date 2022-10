Biden advarer om største risiko for atomkrig siden Cuba-krisen

Det Hvide Hus har gentagne gange sagt, at der ikke er noget, der tyder på, at Rusland er ved at forberede brugen af atomvåben, til trods for det som USA kalder Putins ”raslen med atomsablen”.

Men torsdag gør Biden det altså klart, at han holder et vågent øje med den russiske præsident, og hvordan han kunne tænkes at reagere, hvis Ukraines militær fortsætter med at gøre fremskridt i krigen.

- For første gang siden den cubanske missilkrise har vi en direkte trussel om brugen af atomvåben, hvis tingene fortsætter i den retning, de hidtil har gjort, siger Biden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Joe Biden forsikrer samtidig om, at USA forsøger at finde ud af, hvad der kan blive Putins vej ud.