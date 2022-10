Knivbevæbnet mand har dræbt to på berømt gade i Las Vegas

Han omtaler knivangrebet som meget tragisk og svært at forstå.

Han beskrives som en latinamerikansk mand i 30’erne, der ikke er fra lokalområdet.

Politiet fortæller, at han brugte en stor kniv med et langt blad, og at han blev anholdt kort efter angrebet.

Vidner fortæller, at der ikke gik noget forud for knivangrebet.

- Denne her fyr kommer løbende og begynder at stikke en dame foran mig. Hun løb rundt om rulletrapperne, og hun forsøgte at komme under broen, mens hendes kæreste forsøgte at hjælpe hende, siger Jason Adams, et øjenvidne, til den lokale tv-station KLAS-TV ifølge Reuters

Steve Sisolak, der er guvernør i delstaten Nevada, hvor Las Vegas ligger, siger i en udtalelse på Twitter, at staten vil sørge for, at der er ressourcer til øget sikkerhed på The Strip.