Det står med det samme klart, hvem Petee Talley er, da vi møder hende i borgerrettighedsorganisationen Ohio Unity Coalitions lokaler i Toledo i Ohio.

Med sine briller og stramme mørke sweater ligner hun noget, der er taget ud af borgerrettighedskampen i 1960’ernes USA. Det er også sådan, at vi lærer hende at kende, da hun leder os ind i det store nedlagte butikslokale, hvor hun til daglig står i spidsen for arbejdet med at fremme de sortes rettigheder i USA.