03/11/2022 KL. 15:45

Nu advarer tidligere medlem af militant gruppe om et USA, der er ved at gå op i limningen

T.J. Kosin var en del af den militante Three Percenters-gruppe. Men forrige år valgte han at sige stop. Gruppen blev simpelthen for radikal, siger han. Nu advarer han om, at de ekstreme fløje i amerikansk politik er ved at tage magten over USA.