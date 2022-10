Den 80-årige Lester Clore og den 87-årige William Toth ved godt, at de er et levn fra en svunden tid. Alligevel gibber det godt og grundigt i dem, da de sætter sig beredvilligt ned bag det blanke bord på det lokale nationalmuseum for industrihistorie i byen Bethlehem i Pennsylvania.

Det er der en god grund til.