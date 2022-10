Det er ikke til at se, hvis man ikke lige ved det. Men inde i huset på Joe Biden Way i den amerikanske præsident Joe Bidens fødeby, Scranton i Pennsylvania, er ægteparret David og Janet Evans rygende uenige om den politiske retning, som deres land de senere år har taget.

Ja, faktisk er de så uenige, at de for få år siden lovede hinanden én ting, siger Janet Evans, der selv er demokrat og gennem 10 år repræsenterede sit parti på den fornemme post som formand for byrådet i Scranton: