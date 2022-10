31/10/2022 KL. 06:45

I Joe Bidens fødeby går de fattige stadig tiggergang

John Durost og Maryann Vidra er hjemløse og kæmper hver dag for at overleve. Sådan er det også, da Jyllands-Posten møder dem i præsident Joe Bidens fødeby, Scranton. Et sted, præsidenten selv elsker at nævne i sine taler. Men spørgsmålet er nu, hvad Scranton siger om sit berømte bysbarn.