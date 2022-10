To yderligere sager knyttes til mulig seriemorder i Californien

Nu er endnu et drab samt en skudepisode, hvor en kvinde overlevede, blevet inddraget i efterforskningen.

- Det her lever helt klart op til definitionen på en seriemorder, siger Joseph Silva fra politiet i Stockton.

- Det, som gør det her anderledes, er, at gerningspersonen blot venter på en mulighed, og at ofrene har været alene i et mørkt område, siger han videre ifølge AP.

Drabene menes at være sket i Stockton eller nabobyer. Byen har 320.000 indbyggere og ligger syd for Sacramento og nordøst for San Jose i USA’s mest folkerige delstat.